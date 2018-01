A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Platinum End – (プラチナエンド)

Titolo internazionale: Platinum End

Autori: scritto da Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata

Genere: shounen – azione, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Novembre 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Platinum End

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Manuela Capriati

Lettering: Lara Iacucci

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

“Avrei tanto voluto essere felice”

Mirai Kakehashi si getta nel vuoto, dopo aver pronunciato queste parole. Nonostante sia giovane, la sua vita è molto infelice: scomparsa la famiglia in un incidente, è stato adottata dagli zii che però lo maltrattano ogni giorno, inoltre lui non ha amici nè speranze nel futuro.

Ma mentre cade dal tetto del palazzo, viene afferrato da un angelo di nome Nasse. La creatura si presenta come la sua salvatrice, affermando di volerlo rendere felice. Per farlo, essendo lei un angelo superiore e speciale, può donargli due cose meravigliose.

Delle ali, che permetteranno a Mirai di volare e arrivare velocemente in tutto il mondo, e anche in alto nel cielo. Una freccia rossa, che fa innamorare di sè all’istante qualsiasi persona trafitta, e controllarne la mente per trentatré giorni.

Spinto da Nasse, Mirai cerca di usare i doni per migliorare la sua vita. Ma scoprirà poi anche che, accettando quei prodigi, ha automaticamente anche dato la sua adesione a partecipare a un torneo ad eliminazione, con altre 12 persone.

Il vincitore finale avrà la felicità eterna, e non sarà più un semplice essere umano, ma diventerà qualcosa di superiore persino degli angeli: un Dio!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tsugumi Oba, Takeshi Obata presenti sul sito:

Bakuman manga

Death Note manga

Altre opere di Takeshi Obata presenti sul sito:

Hikaru no Go manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!