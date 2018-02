A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Punch ↑ – Punch Up – (直擊你心)

Titolo internazionale: Punch Up

Autrice: Shiuko Kano

Genere: yaoi – sentimentale, erotico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato dal 2004 al 2010

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Rivista: Be x Boy Gold

Volumi: 4 (concluso) + 1 volume extra

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito in lingua inglese dalla casa editrice SuBLime. Pubblicato anche in Francia.

TRAMA

Motoharu Maki è un architetto di 31 anni presissimo dal lavoro: tra riunioni, tavoli da disegno, progettazioni, e visite di controllo ai cantieri.

Proprio durante un sopralluogo, si mette in mezzo al litigio tra un elettricista e un muratore… finendo per sbaglio per prendere un pugno da quest’ultimo!

I due così si conoscono: il giovane muratore si chiama Kouta Ohki, ha 20 anni… ed è appena stato sfrattato, per aver accolto un gatto randagio, che si è portato dietro nel cantiere.

Incredibilmente, Motoharu riconosce nel felino il suo animale, che aveva perso tempo prima! Alla fine, l’architetto finisce per accogliere Kouta a casa sua.

Dovrebbe essere solo per qualche giorno – anche perchè i due hanno un carattere così diverso che finiscono per litigare! – ma invece comincia presto un’attrazione erotica, che poi diventa una seria relazione.

Una storia d’amore che dovrà superare molti ostacoli, come le famiglie d’origine e alcuni sgraditi ritorni dal passato.

Nel manga appaiono diversi personaggi provenienti da altre opere dell’autrice, come Misono da “Mayou Otoko” e Junsuke da “Play Boy Blues”.

