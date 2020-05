manga – QQ SWEEPER – di Kyousuke Motomi

A cura di Ann

Titolo originale: QQ Sweeper – (QQスイーパー)

Titolo internazionale: QQ Sweeper

Autrice: Kyousuke Motomi

Genere: scolastico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: QQ Sweeper

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Kyutaro Horikita è un ragazzo giudicato da tutti a scuola un po’ strambo, perchè misterioso e interessato a far pulizie nell’edificio scolastico. Ma come scoprirà la solitaria Fumi Nishioka, Kyutaro non si occupa solo della sporcizia reale, ma anche quella che si annida nei cuori delle persone.

Fumi si ritroverà ad essere l’assistente del ragazzo nel suo lavoro di “sweeper”, però Kyutaro nasconde anche un segreto.

Manga

– Queen’s Quality – sequel

Altre opere di Kyousuke Motomi presenti sul sito:

