A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Rakia: Shin Mokushiroku – (ラキア: 新黙示録)

Traduzione letterale: la parola “Raqiya” significa “firmamento” in ebraico

Titolo internazionale: Raqiya: The New Book of Revelation – Rakia

Autori: Storia di Masao Yajima, Disegni di Boichi

Genere: seinen – azione, drammatico, ecchi, mistero, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Raqiya

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Gianluca Bevere

Lettering: Monica Rossi

Edizione: con sovracopertina e note finali per capire meglio alcuni termini, a 5,90 euro al volume

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Manga piuttosto difficile da descrivere: in quando si fondono religione, misticismo e mistero; ma anche azione, violenza, e fasi da vera apocalisse.

Tutto inizia con il viaggio in auto di una bambina giapponese, di nome Luna, con la sua famiglia verso Las Vegas, la famosa città del gioco d’azzardo, che sorge in mezzo al deserto. Sono tutti felici, ridono e mangiano panini.

Ad un certo punto Luna scende dalla macchina, perchè deve andare in bagno. Mentre cerca una roccia dietro la quale appartarsi, qualcosa di enorme cade dal cielo, facendo esplodere l’auto della sua famiglia. Tutti muoiono, tranne la bambina.

Gli anni passano, e ora Luna è una bellissima studentessa, che frequenta il liceo proprio a Las Vegas. Vive felice con la sua famiglia… infatti sono tutti misteriosamente vivi e vegeti.

Mentre si sta recando a scuola, viene violentemente fermata da un uomo. Dice di essere della squadra di soccorso, che sette anni prima era arrivata sul luogo dell’incidente nel deserto. Lì poi era successo qualcosa di terrificante. Qualcosa che Luna ha dimenticato, ma lui no…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Boichi presenti sul sito:

Sun-Ken-Rock manga

Origin manga

Wallman manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!