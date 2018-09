A cura di Anne

Titolo originale: Real Kiss – (リアル キス)

Titolo internazionale: Real Kiss

Autrice: Kaho Miyasaka

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese! Zoukan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Real Kiss

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 1 (concluso)

La storia ruota attorno ad Haruna, una studentessa che è appena stata mollata dal ragazzo dopo un tradimento e, per consolarsi, si mette in un angolo della scuola a mangiare dolci. Viene però sorpresa da un compagno, Fujikawa, che ha una brutta reputazione in fatto di donne, infatti si dice che cambi continuamente fidanzata, spezzando il cuore a chiunque si prenda una cotta per lui.

I due cominciano a fare amicizia e, anzi, Fujikawa ci prova poi apertamente; ma Haruna non sa se credere alle voci che girano… Andrà incontro ad un’altra delusione?

