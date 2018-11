manga – ROCK: THE CLOCKWORK WORLD – di Hidekazu Gomi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Rock – (ロック The Clockwork World)

Titolo internazionale: The Clockwork World Rock – Rock: The Clockwork World

Autore: Hidekazu Gomi

Genere: shounen – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shounen Sunday S

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Rock: The Clockwork World

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

Edizione con sovracopertina, a 4,50 euro al numero

Traduzione: Giovanni Palomba

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Cotus è il regno dei Giocattoli, dove una volta tanti artigiani producevano bellissimi balocchi. Ma, quattro anni prima, nella città di Tick Tack il sindaco vietò a tutti di costruire dei giochi, mandando in rovina molte fabbriche; e ancora oggi ci sono dei guardiani che devono vigilare che nessuno infranga questa legge.

Rock è un giovane costruttore che ha dovuto, a malincuore, smettere il suo lavoro; e ora passa il tempo a riparare orologi e meccanismi, tra i pochi oggetti che non sono stati banditi. Ma di nascosto sta ideando un piano per poter far cancellare il divieto, e anche assaltare la Torre dell’Orologio, un grande edificio dove vive il sindaco, e che misteriosamente da tempo ha smesso di funzionare. Il giovane però nasconde anche un segreto…

RECENSIONI

