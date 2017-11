A cura di Hiei1983

SCHEDA

Titolo originale: Ashita no Joe – (あした の ジョー)

Traduzione letterale: Joe del Domani

Titolo internazionale: Tomorrow’s Joe

Autori: Tetsuya Chiba (disegni),‎ Asao Takamori (storia, a volte si firma con lo pseudonimo Ikki Kajiwara)

Genere: shounen – azione, commedia, drammatico, sportivo (boxe)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1 gennaio 1968 – 13 maggio 1973

Casa Editrice giapponese: Kodansha, sulla rivista “Shuukan Shounen Magazine”

Volumi: 20 (concluso)

Titolo in Italia: Rocky Joe

Traduzione: Manuela Capriati

Anno di pubblicazione in Italia: 19 ottobre 2002 – 20 maggio 2004

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 20 (concluso) Perfect Edition in corso di pubblicazione

Trasposizione video

– “Rocky Joe” (Ashita no Joe) serie tv di 79 episodi (concluso)

– “Rocky Joe 2” (Ashita no Joe 2) serie tv di 47 episodi (concluso)

– “Rocky Joe, l’ultimo round” (Ashita no Joe Movie) film d’animazione

TRAMA

Joe Yabuki è un ragazzo disadattato, che vive nei bassifondi della Tokyo post-bellica, vivendo di piccoli espedienti. Un giorno, vagabondando per le baraccopoli, urta un vecchio ubriacone che dormiva per strada e con cui litigherà, stendendolo al primo colpo. Il vecchio si chiama Danpei Tange, un ex allenatore di boxe, che vede in Joe un talento ancora acerbo da coltivare, proponendogli a più riprese di diventare un suo allievo.

A Joe non interessa la boxe, ma approfitta della situazione per aver gratis vitto e alloggio, fingendo di allenarsi e continuando invece a perpetrare truffe e a cacciarsi in vari guai, a causa dei quali finisce in riformatorio.

Danpei però continua a mandargli lezioni di boxe per corrispondenza, che Joe continuerà ad ignorate e strappare. Presto però farà la conoscenza di Toru Rikishi, un giovane pugile che a breve uscirà dal riformatorio, con cui entrerà in rivalità, portandolo a rivalutare il mondo della boxe e a seguire seriamente le lezioni di Danpei in previsione, una volta tornato libero, di battersi con lui sul ring professionistico.

