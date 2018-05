A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Mizu ni Sumu Hana – (水に棲む花)

Titolo internazionale: Romance of Darkness – Flowers That Live in Water

Autrice: Chie Shinohara

Genere: shoujo – horror, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2006

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Romance of Darkness

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Rikka Nikaidou è una liceale in gita con la classe, quando il pullman sbanda e finisce in un lago, e tutti muoiono… tranne lei. Quando si sveglia all’ospedale, Rikka non ricorda nulla, e non capisce come si sia salvata.

La sua vita riprende poi più o meno normalmente, con i vari impegni tra scuola e famiglia, ma presto la ragazza scopre di sentire continuamente l’enorme desiderio di entrare in acqua, e scopre anche di riuscire a respirare e muoversi liberamente mentre è immersa.

Sempre più confusa, conosce una misteriosa e aggressiva ragazza che si chiama Rikka come lei, che le spiega che il giorno dell’incidente è stata salvata da un dio dell’acqua, che le ha fatto ingoiare un seme magico. Ma c’è un alto prezzo da pagare in cambio…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Chie Shinohara presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!