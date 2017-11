A cura di Hiei1983

SCHEDA

Titolo originale: Rough (Rafu -ラフ)

Titolo internazionale: Rough

Autore: Mitsuru Adachi

Genere: shounen – commedia, drammatico, scolastico, sentimentale, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1987 – 1989

Casa Editrice giapponese: Shogakukan, sulla rivista “Shuukan Shounen Sunday”

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Rough

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 1995 (prima edizione) 2016 (perfect edition)

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 14 (prima edizione – concluso), 6 (perfect edition – concluso)

TRAMA

Keisuke Yamato è una promessa del nuoto giovanile in stile libero che si iscrive all’istituto superiore Eisen, lì conosce Ami Ninomiya, una tuffatrice talentuosa. Proprio in piscina lei accusa Keisuke di essere un assassino!

In seguito scopre che la sua famiglia e quella di Ami, entrambe nel campo della pasticceria, si detestano a causa di un’intensa rivalità commerciale iniziata quando il nonno di Keisuke aveva rubato l’idea di un dolce al nonno di Ami ottenendo fama al suo posto e portandolo a stremarsi per il troppo lavoro. Al contrario di Ami, che considera gli Yamato colpevoli della morte del nonno, a Keisuke non importa nulla delle faide familiari, sentendosi invece attratto dalla ragazza.

Diverse coincidenze infatti faran sì che i due ragazzi entrino sempre più in contatto tra loro, dando il via ad un rapporto d’amicizia.

