manga – RYOUKO NO SHINREI JIKENBO (Ryouko’s Case-Book of Spirits) – di Chie Shinohara

Titolo originale: Ryouko no Shinrei Jikenbo – (陵子の心霊事件簿)

Titolo internazionale: Ryouko’s Case-Book of Spirits – A Record of Ryoko’s Psychic Events

Autrice: Chie Shinohara

Genere: shoujo – horror, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1988 – 1991

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ciao

Volumi: 4 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Ryouko Midorikawa è una ragazza di 15 anni, molto affezionata al suo gatto bianco Pow, che vive con lei da quando è nata. Ma un brutto giorno il gatto muore per annegamento, e da quel momento la studentessa inizia a vedere i fantasmi, alcuni dei quali risultano essere piuttosto aggressivi.

Ad aiutarla arriva proprio lo spirito di Pow, che però in realtà è stato posseduto da Taku Kusakabe, un sensitivo che vuole ritrovare il suo corpo…

