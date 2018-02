A cura di Sophitia

Titolo originale: Samurai Deeper Kyou – (サムライディーパーキョウ)

Titolo internazionale: Samurai Deeper Kyo – SDK

Autrice: Akimine Kamijyo

Genere: shounen – avventura, azione, combattimenti, ecchi, sentimentale, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 – 2006

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 38 (concluso)

Titolo in Italia: Samurai Deeper Kyo

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Claudia Baglini

Lettering: Lara Iacuzzi

Volumi: 38 (concluso)

Trasposizione video

– “Samurai Deeper Kyou” serie tv di 26 episodi

TRAMA

Giappone, ‘1600, fine epoca Sengoku. Kyoshiro Mibu è un farmacista itinerante, che tenta di curare qualsiasi malato incontri. Ha un aspetto mite e gentile (e anche un po’ stupido!), ma porta con se’ anche una lunga spada, poco adatta ad un medico.

Un giorno incontra una cacciatrice di taglie di nome Yuya Shiina, armata di pistola, che con l’inganno cerca di catturarlo. Questo perchè lei ha riconosciuto in Kyoshiro il guerriero “Kyo dagli occhi rossi”, un samurai terribile e sanguinario che si dice abbia ucciso oltre mille uomini, sul cui capo pende una taglia di un milione di ryo!

Il ragazzo tenta in tutti i modi di convincerla che non è un ricercato ma, quando vengono attaccati da dei banditi, in Kyoshiro avviene una trasformazione: i suoi occhi scuri si fanno rossi come quelli di un demone, diventa crudele e sanguinario, pronto ad ammazzare chiunque senza pietà. Questo perchè, dentro Kyoshiro dimora lo spirito del guerriero Kyo, e lui si ritrova così ad avere due anime in costante conflitto tra loro…

