manga – SANKAREA – di Mitsuru Hattori

SCHEDA

Titolo originale: Sankarea – (さんかれあ)

Titolo internazionale: Sankarea – Sankarea: Undying Love

Autore: Mitsuru Hattori

Genere: shounen – ecchi, horror, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Sankarea

Edizioni in Italia:

– edito per la prima volta nel 2014 dalla Gp Manga, 11 volumi (concluso)

– nuova edizione nel 2018 da parte della Planet Manga, con il titolo “Sankarea – Un’amore di zombie”, 5 volumi (in corso)

TRAMA

Chihiro Furuya è un ragazzo di 16 anni appassionato di horror, tanto che sogna di fidanzarsi e baciare una ragazza zombie. Dopo la morte del suo gatto, decide di provare a riportarlo in vita grazie ad una pozione appresa in un antico libro. Nell’edificio in disuso dove fa i suoi esperimenti, incontra per caso Rea Sanka, una bella ragazza della sua età, soffocata da un padre asfissiante.

Rea vede, nella possibilità di diventare uno zombie, un modo per sfuggire ai suoi problemi; così di nascosto beve la pozione preparata da Chihiro… Funzionerà davvero?

OPERE RELATIVE

Anime

– Sankarea – serie tv di 12 episodi

– Sankarea Oav – oav, special

– Sankarea: Wagahai mo… Zombie de Aru… – oav, special

RECENSIONI

