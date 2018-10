A cura di Ann

Titolo originale: Kekkon Shiyou yo! – (結婚しようよ)

Titolo internazionale: Let’s Get Married!

Autrice: Wataru Mizukami

Genere: shoujo – commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Scegli me!

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Play Press

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Toko Yoshimura è una liceale di diciassette anni che vive in un villaggio in campagna, ma improvvisamente viene rapita in elicottero dalla ricchissima ed eccentrica Otome, una vecchietta che la vuole costringere a sposare uno dei suoi due nipoti, Kaze e Nagi. Quando erano giovani, Otome e il nonno di Toko si amavano, ma non avevano potuto sposarmi, e ora vogliono che siano i nipoti a coronare il loro sogno d’amore.

La ragazza non è assolutamente daccordo, ma invece i due ragazzi sì, e faranno a gara per conquistarla; anche se Toko subito li avrà in antipatia perchè viziatissimi, ed abituati ad avere tutto quello che vogliono subito.

