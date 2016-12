A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kimi no na wa star – (君の名はスター)

Titolo internazionale: Your Name is Star

Autrice: Keiko Konno

Genere: yaoi – commedia, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Frontier Works

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Sei una Stella

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Sudo e Hirokawa sono due colleghi di lavoro, molto diversi.

Sudo è un vero seduttore, e non c’è donna capace di resistergli, tanto che si vocifera che si sia portato a letto anche le colleghe sposate. Ma l’uomo è anche arrogante e sgarbato, infatti non ha molti amici in ditta.

Al contrario Hirokawa è un uomo tranquillo e cortese, ben voluto da tutti, e stimato dai colleghi.

Una sera Hirokawa trova Sudo che si esibisce per strada assieme ad altri musicisti, e quasi non crede a quello che vede. Mentre canta è infatti allegro e sorridente, tutta un’altra persona.

E in quel momento Hirokawa si prende una cotta per lui…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Keiko Konno presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!