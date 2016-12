A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Ai Yori Aoshi – (藍より青し)

Traduzione letterale: Più azzurro dell’indaco

Significato: il titolo fa riferimento ad un proverbio giapponese che recita “ao wa ai yori idete ai yori aoshi” e cioè “anche se il blu è preso dal fiore di indaco, è sempre più blu dell’indaco”, che in pratica significa “il buon allievo supera sempre il suo maestro”

Titolo internazionale: Bluer Than Indigo

Autore: Kou Fumizuki

Genere: seinen – ecchi, harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: da Novembre 1998 a Agosto 2005

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Young Animal

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: Sempre più Blu

Anno di pubblicazione in Italia: dal 2005 al 2008

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 18 (concluso) – inizialmente i volumetti italiani erano più piccoli dell’originale giapponese, poi sono diventati per pagine uguali, e infine gli ultimi numeri sono il doppio di uno giapponese.

Trasposizione video

– Serie tv:

– “Ai yori aoshi” di 24 episodi

– “Ai yori aoshi: Enishi” di 12 episodi

TRAMA

Kaoru Hanabishi è uno studente universitario che vive da solo, e provvede a sè stesso senza alcun aiuto economico esterno. Questo perchè ha litigato con i genitori e se n’è andato di casa: infatti proviene da una famiglia ricca e potente, ma con severe regole che lui ha sempre odiato, decidendo poi di prenderne le distanze.

Un giorno però si presenta a casa sua Aoi Sakurada, sua amica di infanzia e promessa sposa per un accordo tra le rispettive famiglie. Inizialmente Kaoru non è felice della cosa, anche perchè pensa che la ragazza sia lì per riportarlo a casa; ma cambia idea quando scopre che Aoi lo ha cercato perchè veramente innamorata di lui, anche perchè i suoi genitori avevano deciso di rompere la promessa di matrimonio.

L’amore tra i due giovani vedrà però molti ostacoli; sia per colpa dell’intromissione delle rispettive famiglie, sia perchè ci sono altre ragazze innamorate di Kaoru.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Sempre più blu” presente sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!