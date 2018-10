manga – SERVAMP – di Strike Tanaka

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Servamp – (SERVAMP -サーヴァンプ-)

Titolo internazionale: Servamp

Autrice: Strike Tanaka

Genere: josei – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale, vampiri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Comic Gene

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Servamp

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

Edizione: sovracopertina, prime pagine a colori, a 4,90 euro al numero

Traduzione: Christine Minutoli

Editing: Valentina Ghidini

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

Mahiru Shirota è un ragazzo di 15 anni che ama fare una vita semplice e pigra; senza tante preoccupazioni. Un giorno trova per strada un gatto nero abbandonato, e decide di adottarlo, dandogli il nome Kuro. Ma, per sua sfortuna, non si tratta di un animale qualsiasi… ma un antico vampiro! Anche se molto atipico, rispetto a quelli della sua stessa specie.

Ma accogliendolo, Mahiru si ritrova coinvolto in un conflitto con altri vampiri e forze incredibili; e l’unica soluzione sarà imparare a combattere al fianco del suo Servitore Vampiro, il suo Servamp!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Servamp – serie tv di 12 episodi

– Servamp Movie: Alice in the Garden – film d’animazione

– Servamp Specials – 3 oav

– Servamp: Hai ni Mamireta Shoukei – All the world’s a stage – special

RECENSIONI

