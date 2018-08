A cura di Ann

Titolo originale: Slow Step – (スローステップ)

Titolo internazionale: Slow Step

Autore: Mitsuru Adachi

Genere: shoujo – sentimentale, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1986 – 1991

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ciao

Volumi: 7 (concluso)

Nel 2009 viene ristampato in 3 volumi in formato di lusso.

Titolo in Italia: Slow Step

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Minatsu Nakasato è una giocatrice sedicenne di softball; Shu Akiba è un suo compagno di scuola pugile a perditempo; e Naoto Kodomatsu frequenta una scuola diversa, ma è un vero campione nell’ambito del pugilato scolastico.

Tra i tre si creerà una sorta di triangolo amoroso, destinato a complicarsi visto che altri personaggi (alcuni decisamente… comici!) tenderanno ad impicciarsi nei loro affari.

OPERE RELATIVE

Anime

– Slow Step – serie di 5 oav

Altre opere di Mitsuru Adachi presenti sul sito:

