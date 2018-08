A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Solanin – (ソラニン)

Titolo internazionale: Solanin

Autore: Inio Asano

Genere: seinen – drammatico, slice of life, musica

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Young Sunday

Volumi: 2 (concluso)

Nel 2010 l’autore ha pubblicato, sul suo artbook “Ctrl+T”, un capitolo extra, ambientato dopo il finale di questo manga.

Titolo in Italia: Solanin

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Planet Manga. Formato deluxe, a 7,50 euro al numero

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Meiko Inoue è una ragazza di ventiquattro anni che lavora come impiegata, dopo la laurea, ma il posto non le piace poi molto, inoltre il suo capo le fa delle avance non molto gradite.

Convive in un appartamento con Taneda Shigeo, che fa lavoretti part-time ma sogna di diventare un grande musicista, infatti spende quasi tutte le energie nella sua band Rotti; tanto che i due si mantengono in gran parte grazie allo stipendio di lei.

Un giorno Meiko medita ad alta voce di licenziarsi, e il suo fidanzato la incoraggia a farlo davvero, se questo la rende felice. Dopo una iniziale euforia per la libertà guadagnata, la ragazza si rende conto che forse non è quello che voleva.

Inoltre i soldi cominciano a scarseggiare, tanto che i due fidanzati litigano sempre di più.

Taneda allora fa decide di dare un’ultima opportunità alla musica: inciderà una demo che manderà a varie case discografiche, intitolato “Solanin”. Se andrà male, rinuncerà per sempre alla band.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Film/Telefilm live action

– Solanin – film cinematografico (2010)

– Solanin – canzone incisa dalla band Asian Kung-Fu Generation (2011), su testo scritto dallo stesso Asano.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Solanin” presente sul sito:

Altre opere di Inio Asano presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.