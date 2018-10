A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Hana no Mizo Shiru – (花のみぞ知る)

Titolo internazionale: Only the Flower Knows

Autrice: Rihito Takarai

Genere: yaoi – psicologico, sentimentale, slice of life

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Taiyo Tosho

Rivista: Craft

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Solo i fiori sanno…

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Flashbook. Edizione con sovracopertina e prima pagina a colori, a 6,90 €

Traduzione e adattamento testi: Susanna Scrivo

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Misaki è un giovane universitario riservato e schivo, che non ha molti amici, e la sua unica passione sono i fiori; infatti lavora nel laboratorio di biologia della sua scuola, stando anche più ore di quanto dovrebbe.

Nella serra arriva un giorno un altro studente, Arikawa. E’ molto diverso da Misaki, in quanto è un ragazzo chiassoso e sociale, con tanti amici e amiche.

I due non hanno nulla in comune; ma la grande distanza che li separa (causata soprattutto da Misaki, che non si vuole avvicinare a nessuno), anche grazie ai fiori e al loro lavoro, pian piano diminuisce.

Per Arikawa però non è facile ammettere di essere attratto da un maschio, e per Misaki non è facile dimenticare il ciondolo che porta al collo, che lo lega ad una persona…

OPERE RELATIVE

Manga

– Alla capitale dei fiori – sequel/spinoff

