A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Sakamoto Desu ga? – (坂本ですが?)

Traduzione letterale: Sono Sakamoto, perchè?

Titolo internazionale: Haven’t You Heard? I’m Sakamoto – I’m Sakamoto, You Know?

Autrice: Nami Sano

Genere: seinen – commedia, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2011 al 2015

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Fellows!

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Sono Sakamoto, perchè?

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: JPOp

Volumi: 4 (concluso). La serie è disponibile sia in volumi singolo (5,90 euro), sia in box con tutti i numeri (a 24,60 euro)

Trasposizione video

– Sakamoto Desu ga? serie tv di 13 episodi

TRAMA

Sakamoto è uno studente delle superiori molto “cool”, che esce sempre in maniera figa dalle situazioni più difficili, ed è diventato così l’idolo delle ragazze della sua scuola (ma pure di molti ragazzi).

Ai bulli questo non va bene, e cercano inutilmente ogni giorno di metterlo in difficoltà.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Sakamoto Desu ga?” presente sul sito:

Sakamoto Desu ga? serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai letto questa opera, e vuoi recensirla; consigliarla o sconsigliarla? Vuoi leggere i pareri sull’opera degli altri visitatori del sito? Tutto qua sotto!

Puoi anche discuterne sul nostro Forum.