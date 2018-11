manga – SOREDEMO SEKAI WA UTSUKUSHII (The World Is Still Beautiful) – di Dai Shiina

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Soredemo Sekai wa Utsukushii – (それでも世界は美しい)

Traduzione letterale: Ciononostante, il mondo è bellissimo

Titolo internazionale: The World Is Still Beautiful

Autrice: Dai Shiina

Genere: shoujo – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 20 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Nike, quarta principessa del Principato della Pioggia, nonostante la riluttanza si reca nel regno di Sole per sposarne il re, per il bene del suo paese. Presto scopre che il re, colui che ha conquistato il mondo in soli tre anni dalla sua ascesa al trono, è solamente un ragazzino.

Per qualche strano motivo inoltre, il re vuole che con il potere che solo lei detiene, Nike evochi la pioggia…

OPERE RELATIVE

Anime

– Soredemo Sekai wa Utsukushii – serie tv

