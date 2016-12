A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Sotsugyousei

Titolo internazionale: Graduate

Autrice: Asumiko Nakamura

Genere: yaoi – scolastico, slice of life, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Akaneshinsha

Rivista: Opera

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

Manga relativi:

– “Compagni di Classe – Doukyuusei” – prequel

TRAMA

ATTENZIONE! LEGGERI SPOILER SUL FINALE DEL PREQUEL, “COMPAGNI DI CLASSE”!

Ora i due compagni di classe Sajo Rihito e Kusakabe Hikaru stanno ufficialmente assieme, ma i problemi non sono di certo finiti. Sono all’ultimo anno di scuola, e devono decidere che percorso intraprendere dopo il diploma (infatti il titolo del manga si può tradurre come “diplomati”). Hanno sogni e aspirazioni diverse, come riuscire incastrarli senza sacrificare la loro coppia?

Senza contare che il professore Hara-sensei continua ad essere più impiccione che mai.

Inoltre, ora che stanno assieme da un po’, Kusakabe vorrebbe che il loro rapporto andasse anche oltre i baci, ma Sajo non sembra pronto ad un simile passo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Asumiko Nakamura presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!.