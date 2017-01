A cura di Mehsi

SCHEDA

Titolo originale: Kaikan Phrase – (快感・フレーズ)

Titolo internazionale: Sensual Phrase

Autrice: Mayu Shinjo

Genere: shoujo – ecchi, musica, sentimentale, smut

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (presenti parecchi riferimenti sessuali)

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 1997 al 2000

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Strofe d’amore

Anno di pubblicazione in Italia: dal 2004 al 2006

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 18 (concluso) – 17 + 1 volume extra ambientato dopo il finale

Trasposizione video

– Serie tv: “Kaikan Phrase” anime di 44 episodi (concluso)

TRAMA

Aine Yukimura è una liceale di 17 anni, che decide di partecipare ad un concorso per giovani parolieri con un testo scritto da lei: “L’incantesimo dell’angelo caduto”. Mentre si reca a depositare lo scritto, viene quasi investita da una splendida ferrari guidata da un ragazzo molto affascinante, dai capelli corvini e occhi azzurri.

Aine si è imbattuta in Sakuya Okochi, leader e cantate del gruppo Lucifer, gruppo famoso per l’alto contenuto erotico proposto nelle loro canzoni.

A causa dell’incidente Aine perde la sua canzone, che finisce nelle mani di Sakuya, il quale la traduce in musica e la propone ad un concerto. Inizierà così la storia d’amore tra il tenebroso cantante e la giovane Aine, nuova paroliere dei Lucifer, ma non sarà un’unione facile.

