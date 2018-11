manga – SUZUKA – di Kouji Seo

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Suzuka – (涼風)

Titolo internazionale: Suzuka – Love Mate

Autore: Kouji Seo

Genere: shounen – ecchi, scolastico, sentimentale, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2007

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Suzuka

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – 2016

Casa Editrice italiana: Star Comics

Prezzo: 4,90 € al numero

Volumi: 18 (concluso)

TRAMA

Yamato Akitsuki si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole superiori e, per mantenersi, inizia a lavorare nei bagni pubblici di proprietà della zia. Trattandosi di un bagno femminile, Yamato fa la conoscenza di molte clienti, tra cui anche delle compagne di scuola.

Tra queste, c’è Suzuka, la ragazza di cui si innamora: promessa del salto in alto e carina, ma anche scontrosa e asociale, per via delle tante pressioni a cui è sottoposta.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Fuuka – sequel/spinoff

Anime

– Suzuka – serie tv

– Fuuka – serie tv

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.