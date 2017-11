A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Tetsuwan Girl – (鉄腕ガール)

Titolo internazionale: Tetsuwan Girl

Autore: Tsutomu Takahashi – Iron Arm Girl

Genere: seinen – drammatico, slice of life, sportivo, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000 – 2002

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Tetsuwan Girl

Anno di pubblicazione in Italia: 2002- 2006

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

1949. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone è un paese sconfitto e umiliato. Tome Kano, una ragazza dal carattere caparbio e orgoglioso, lavora in un night club come cameriera, e i suoi clienti sono soprattutto militari americani, che hanno poco rispetto per le donne giapponesi. Un giorno. però. un uomo di nome Royal Sakuraba propone alle ragazze del locale di formare una squadra di baseball femminile, le Candys.

Durante una partita Tome viene poi notata da Isuzu Ranzaki, proprietaria di un famoso istituto di bellezza, che le propone di entrare a far parte della sua squadra, che si allena all’interno di una base militare americana.

Più che sullo sport, il fumetto si basa sulla determinazione di Tome di risalire la china e avere una vita migliore, contro sessismo e grandi problemi che incontrerà sulla strada.

COMMENTI

