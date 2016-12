A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: The Cherry Project – (チェリー・プロジェクト)

Titolo internazionale: The Cherry Project

Autrice: Naoko Takeuchi

Genere: shoujo – sentimentale, sportivo, pattinaggio su ghiaccio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 1991 al 1992

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi DX

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Chieri Asuka (che si fa chiamare “Cherry”) è una ragazza di 14 anni che ha perso la madre all’età di sei anni, e il cui padre era una campione nazionale di pattinaggio artistico. Il suo sogno è quello di seguire le orme del genitore, e diventare anche lei una campionessa di pattinaggio su ghiaccio.

Un giorno, mentre pattina con il padre su una pista, facendo un salto finisce addosso a un ragazzo di nome Tsuzuki Masanori. Questi si scopre essere un campione di pattinaggio che si era ritirato dalla scena vari anni prima, molto amato da Chieri, la quale ha addirittura un suo poster attaccato in camera.

Il giorno dopo, la protagonista lo rincontra alla sua scuola, dove lui si è iscritto insieme a due suoi amici: Fujiwara Hiroshi e Akiyama Kuoichi. Tsuzuki le propone di pattinare insieme in coppia, e i due diventano molto uniti, ma ci saranno non poche difficoltà…

