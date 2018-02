A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Tight Rope – (タイトロープ)

Traduzione del titolo: Corda Tesa

Titolo internazionale: Tight Rope

Autrice: Isaku Natsume

Genere: yaoi – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Dear +

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Yaoi 801 Fansub.

Trasposizione video

– “Tight Rope” 2 oav

TRAMA

Ryunosuke Oohara è figlio del capo un clan della yakuza (mafia giapponese). Dato che suo padre non sta molto bene, molti gli fanno pressione perchè accetti di diventare il nuovo leader della banda.

Ma Ryunosuke non ne ha la minima intenzione! Non solo non ama particolarmente l’idea di diventare un capo della yakuza, ma anche perchè è da tempo innamorato di un suo amico di infanzia: Naoki.

Sa benissimo che se prendesse il posto del padre, Naoki sarebbe costantemente in pericolo; inoltre c’è il rischio che comincia ad essere evitato dalle altre persone del quartiere, come succede anche lui.

Naoki da parte sua ricambia l’amore dell’amico, ma è anche preoccupato perchè Ryonosuke è molto dipendente da lui, e non vuole anche che litighi con la famiglia.

Un situazione tesa come una corda, fino a quando…

RECENSIONI

