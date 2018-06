A cura di Jiyuu

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Ghoul – (東京喰種トーキョーグール)

Titolo internazionale: Tokyo Ghoul

Autore: Sui Ishida

Genere: seinen – dark fantasy, drammatico, azione, splatter, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: da Settembre 2011 a Settembre 2014

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Young Jump

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – 2016

Casa Editrice italiana: Jpop

Volumi: 14 (concluso)

Trasposizione video

– “Tokyo Ghoul” 1° serie tv, anime

– “Tokyo Ghoul √A” 2° serie tv, anime

– “Tokyo Ghoul:re” 3° serie tv, anime

– “Tokyo Ghoul: Jack” oav, anime

– “Tokyo Ghoul: Pinto” oav, anime

– “Tokyo Ghoul” film live

Manga relativi:

– “Tokyo Ghoul:Re” sequel

TRAMA

A Tokyo parecchie persone sono vittime di mostri, chiamati ghoul, i quali vedono gli umani come cibo per la loro sopravvivenza. Il protagonista della serie è Ken Kaneki, uno studente universitario, dedito allo studio e molto riservato e timido, che conosce in un bar una sua coetanea, piuttosto affascinante, di nome Rize.

Un giorno, mentre i due ragazzi camminano sulla strada, Ken, il quale era emozionato di stare con una ragazza così carina, finisce in un luogo isolato con lei, e all’improvviso Rize si trasforma in un ghoul e ferisce gravemente Ken, con dei ripetuti attacchi, ma prima di poterlo divorare, muore colpita da una serie di travi di ferro che precipita fortunatamente da un edificio in costruzione nei paraggi.

Il ragazzo viene poi portato d’urgenza in un ospedale dove il chirurgo della sua operazione, in un gesto disperato, decide di sottoporlo a un trapianto di organi, presi proprio dal corpo di Rize.

Dopo l’intervento Ken avverte una strana sensazione, e poco a poco scopre di essere diventato una specie ghoul. Da questo momento egli dovrà far fronte al bisogno di procurare cibo, affrontare altri ghoul, che lottano per la loro sopravvivenza, e non farsi catturare dalla polizia, che cerca di sterminare tutti i ghoul di Tokyo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tokyo Ghoul” presente sul sito:

RECENSIONI

