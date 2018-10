A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Hataraki Man – (働 き マ ン )

Titolo internazionale: Working Man

Autrice: Moyoco Anno

Genere: seinen – slice of life, lavoro

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 4 (in corso? sospeso?) – fermo dal 2007 al quarto volume

Titolo in Italia: Tokyo Style

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 4 (in corso?)

TRAMA

Hiroko Matsukata è una donna di 28 anni che lavora nella redazione della rivista “Weekly Jidai”, con grande impegno ma anche con un po’ di supponenza.

Quando c’è un carico di lavoro più gravoso del solito, si trasforma, andando in modalità “uomo che lavora” (appunto “hataraki man” in giapponese) in cui fatica il doppio e ha una dedizione totale a quello che sta svolgendo, tanto da non badare a niente altro, e non avere orari.

A farne le spese è sopratutto il fidanzato Shinji, con il quale non riesce quasi più a vedersi; ma lui non è da meno, avendo sul lavoro una situazione ancora più ingarbugliata di quella della sua ragazza.

Ma dedicare tutta l’energia e la vita al proprio lavoro, ne varrà davvero la pena?

OPERE RELATIVE

Anime

– Hataraki Man – serie tv

Live Action

– Hataraki Man – telefilm live (drama)

RECENSIONI

