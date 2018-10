A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Tomie – (富江)

Titolo internazionale: Tomie

Autore: Junji Itou

Genere: josei – drammatico, horror, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: l’autore ha disegnato i vari capitoli di Tomie nel corso di molti anni, a partire del 1987

Casa Editrice giapponese: Asahi Sonorama

Volumi: il fumetto ha avuto diverse edizioni nel corso degli anni, con un numero variabile di volumi.

Titolo in Italia: Tomie

Pubblicazione in Italia:

1 – edito per la prima volta dalla Hazard nel 2006, volume unico (concluso)

2 – pubblicato nel 2017 dalla casa editrice Jpop. Volume unico (concluso) 15×21, B., 700 pp, con sovracoperta, € 18,00

TRAMA

La serie è formata da racconti autoconclusivi, tutti con protagonista una donna bellissima: Tomie.

Ogni uomo che incontra Tomie diventa ossessionato da lei, e alla fine finisce sempre per ucciderla e la smembrarne il corpo. Ma Tomie, misteriosamente, rinasce sempre, e torna per vendicarsi…

OPERE RELATIVE

Anime

– “Ito Junji: Collection” serie tv

Live Action

Da questo manga sono stati 8 film live

– Tomie (1999)

– Tomie: Another Face (1999)

– Tomie: Replay (2000)

– Tomie: Re-birth (2001)

– Tomie: Forbidden Fruit (2002)

– Tomie: Beginning (2005)

– Tomie: Revenge (2005)

– Tomie vs Tomie (2007)

– Tomie Unlimited (2011)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Junji Itou presenti sul sito:

Uzumaki manga

RECENSIONI

