Titolo originale: Tonari no Kare – (隣の彼)

Titolo internazionale: The Boyfriend Next Door

Autrice: Kinoshita Keiko

Genere: yaoi (shounen-ai) – sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Taiyohtosho

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Love The Love.

TRAMA

Matsuda è un giovane studente, che dalla provincia si trasferisce a Tokyo. Appena arrivato nel suo nuovo appartamento, va a presentarsi ai vicini, come gli ha raccomandato la madre.

Nella porta accanto trova ad accoglierlo una dolce bambina di 5 anni, Hana-chan, e un uomo piuttosto cafone, di nome Yoshihiko, che vive con la piccina.

Con il passare dei giorni, Matsuda si ritrova più a volte a parlare con lo scontroso Yoshihiko, fino a innamorarsene. Scopre anche che lui non è il padre di Hana-chan, ma lo zio; che ha una triste vicenda alle spalle, che lo ha fatto sempre più chiudere in se stesso…

