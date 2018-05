A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Tsubaki-chou Lonely Planet – (椿町ロンリープラネット)

Titolo internazionale: Tsubaki-cho Lonely Planet

Autrice: Mika Yamamori

Genere: shoujo – sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Maggio 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Tsubaki-cho Lonely Planet

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

A casa dei debiti contratti dal padre, Fumi, una liceale al secondo anno, si ritrova improvvisamente senza una casa. Mentre il papà decide di imbarcarsi su una nave all’estero per guadagnare più soldi, un amico di famiglia, che lavora in una casa editrice, propone a Fumi di fare la domestica a casa di un loro scrittore: non solo avrebbe un piccolo stipendio, ma anche vitto e alloggio gratis.

Fumi, che è molto brava nei lavori domestici e cerca sempre di essere positiva, accetta e si trasferisce nella nuova casa, che si trova nel quartiere Tsubaki-Cho (“camelie”). Il suo datore di lavoro è uno scrittore giovane, Akatsuki Kibikino, molto bravo a scrivere… ma trasandato, sciatto e anche non molto gentile.

