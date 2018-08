A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Uchuu Kyoudai – (宇宙兄弟)

Titolo internazionale: Space Brothers

Autore: Chuuya Koyama

Genere: seinen – avventura, fantascienza realistica, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 33 (in corso) – l’autore ha annunciato che il manga è entrato nell’arco finale della storia.

Titolo in Italia: Uchu Kyodai – Fratelli nello spazio

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 30 (in corso)

TRAMA

Da bambini i due fratelli Mutta e Hibito Nanba si erano fatti una promessa: da grandi sarebbero diventati due astronauti, e sarebbero andati sulla Luna assieme.

Gli anni passano, e ora il minore, Hibito, è effettivamente un’astronauta, ed è anche famoso in patria, come primo giapponese che andrà sulla Luna. Invece Mutta, il maggiore, ha rinunciato da tempo ai sogni che aveva da piccolo, e lavora come ingegnere progettista in una ditta di automobili. La sua vita è però insoddisfacente; e infine viene anche licenziato.

Senza avere più stimoli torna a casa dei genitori, dove però la madre decide di nascosto, ma in accordo con Hibito, di inviare il suo curriculum all’JAXA (agenzia giapponese di esplorazione aerospaziale). Ma riuscirà Mutta a superare l’impegnativo percorso per diventare astronauta, e raggiungere il fratello, cambiando a trent’anni totalmente vita?

CURIOSITA’

Uchu Kyodai ha conseguito:

– 56° Shogakukan Manga Award nella categoria generale (2011)

– 35° Kodansha Manga Award nella categoria generale (2012)

– il “Reader Award” del 18° Tezuka Osamu Cultural Prize (2014)

OPERE RELATIVE

Anime

– Uchuu Kyoudai – serie tv di 99 episodi (2012)

– Planetarium Uchuu Kyoudai: Itten no Hikari – film d’animazione

– Uchuu Kyoudai: Number Zero – film d’animazione

– Uchuu Kyoudai: Apo’s Dream – oav

Live action

– Uchuu Kyoudai – film live

RECENSIONI

