A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: 3-gatsu no Lion – (3月のライオン)

scritto anche “Sangatsu no Lion”

Titolo internazionale: March comes in like a lion

Auteice: Chika Umino

Genere: seinen, sportivo, shogi, psicologico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – in corso

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Young Animal

Volumi: 13 (in corso)

Titolo in Italia: Un Marzo da Leoni

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 12 (in corso)

Trasposizione video

– Serie tv:

– 3-gatsu no Lion

– 3-gatsu no Lion 2

TRAMA

Quando era piccolo, Rei perse i genitori e la sorellina in un incidente stradale. Venne adottato da un amico del padre, giocatore professionista di shogi (gioco da scacchiera simile agli scacchi, ma non tratta solo di un gioco, ma anche di una vera e propria disciplina; inoltre è famoso in Giappone, tanto che i professionisti appaiono anche in tv).

Rei si trova subito bene con i nuovi “mamma” e “papà”, soprattutto con quest’ultimo, che gli insegna anche a giocare a shogi, per il quale Rei scopre di essere molto portato. I problemi invece arrivano con i figli della coppia, il ragazzo Ayumu e soprattutto la figlia Kyoko, con la quale Rei intrecci un complicato rapporto di odio/amore/rabbia/desiderio…

Ora Rei a 17 anni e da tempo vive da solo. E’ diventato un giocatore professionista di shogi, continua a giocare e a migliorare tanto da apparire anche sulle riviste, guadagna anche bene; ma non è una persona serena. Da tempo non riesce a mangiare bene, e quando lo fa spesso vomita. Non ha rapporti con nessuno.

Ma proprio una sera che non si sente bene, incontra le sorelle Akari, Hinata e Momo. Le tre ragazze sono orfane, e vivono con il nonno, che ha un negozio dove la materna Akari lavora (mentre Hinata e Momo vanno a scuola), e vivono in una casa piena di pasciuti e sempre affamati gatti.

Frequentandole Rei comincia a ritrovare un po’ di serenità, ma non sarà così semplice liberarsi dai fantasmi e paure del passato…

