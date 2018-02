A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Shishaku Valmont: Kiken na Kankei – (子爵ヴァルモン~危険な関係~)

Titolo internazionale: Viscount Valmont: Dangerous Liaisons

Autrice: Chiho Saito

Genere: josei – drammatico, sentimentale, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto (per la trama, più che per le immagini)

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato dal 2010 al 2011

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Flowers

Tratto: il manga è l’adattamento del romanzo “Le relazioni pericolose” di Pierre Choderlos de Laclos, da cui è stato tratto anche un famoso film

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Valmont: Le relazioni pericolose

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Francia, pieno ‘700, prima della Rivoluzione Francese. Tra la nobiltà francese, spicca il Visconte Valmont. Bello e senza scrupoli, vive come un vero libertino, seducendo donne che poi abbandona senza tanti rimorsi, e senza fare attenzione a non farsi scoprire.

Sua controparte, libertina come lui, è la Marchesa di Merteuil; che è però più attenta a non destare scandalo pubblicamente, ma che è anche dedita agli intrighi e alla manipolazione altrui.

Quando la donna scopre che un suo ex amante sta per sposarsi con una ragazzina di nome Cecile; a sua volta però innamorata di un altro giovane; decide di vendicarsi, usando proprio Valmont come pedina.

Nel frattempo l’uomo ha messo gli occhi su Madame de Tourvel, una dama affascinante ma pia, e poco interessata all’amore. Valmont è stuzzicato dall’idea di conquistare una donna così devota, ma progetta di abbandonarla una volta raggiunto il suo scopo.

Ma, quel pericoloso gioco di seduzione, diventa l’inizio della fine…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Chiho Saito presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!