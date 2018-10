manga – VENUS VERSUS VIRUS – di Suzumi Atsushi

A cura di Han

Titolo originale: Venus Versus Virus – (ヴィーナス ヴァーサス ヴァイアラス)

Titolo internazionale: Venus Versus Virus

Autore: Suzumi Atsushi

Genere: shounen – azione, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2008

Casa Editrice giapponese: Media Works

Rivista: Comic Dengeki Daioh

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Venus Versus Virus

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2011

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 8 (concluso)

Sumire Takahana è una ragazza semplice come tante altre, che ama stare in compagnia delle amiche, e scambiarsi racconti sentimentali. La sua vita cambierà totalmente quando scoprirà di racchiudere in se un potere davvero speciale: essere in grado di vedere i “Virus”, spiriti demoniaci nati dalle anime umane, attratti solo da coloro che riescono a percepirli.

Assieme a Lucia Nabashi, una gothic-lolita con lo stesso dono, tra nuovi poteri e continui colpi di scena, si ritroverà ad dover combattere contro i Virus.

Anime

– Venus Versus Virus – serie tv

