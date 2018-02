A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Witch Craft Works – (ウィッチクラフトワークス)

Titolo internazionale: Witch Craft Works

Autore: Ryu Mizunagi

Genere: seinen – azione, commedia, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Marzo 2010 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: good! Afternoon

Volumi: 11 (in corso)

In Italia: inedito

Trasposizione video

– “Witch Craft Works” serie tv di 12 episodi, trasmessa nel 2014

TRAMA

Takamiya Honoka è uno studente che viene invidiato da molti suoi coetanei, perché si trova ad essere il compagno di banco di Kagari Ayaka, la ragazza più affascinante della sua scuola.

Lei non è solo bella, ma dimostra anche di possedere talento nello sport e nello studio, per questo ha anche una sorta di fan club tutto suo, che non fa altro che importunare il povero Takamiya, impedendo a quest’ultimo di interagire seppur minimamente con lei.

Un giorno, una sezione delle mura dell’edificio scolastico sta per crollare davanti agli occhi di Takamiya che, proprio all’ultimo, viene salvato da Ayaka… a bordo di una scopa volante! Si scoprirà così che lei è in realtà la strega più potente della Terra, la sua missione consiste nel proteggergli la vita a tutti i costi!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Witch Craft Works” presente sul sito:

Witch Craft Works serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!