Titolo originale: Yakusoku no Neverland – (約束のネバーランド)

Titolo internazionale: The Promised Neverland

Autori: storia di Shirai Kaiu, disegni di Posuka Demizu

Genere: shounen – horror, mistero, soprannaturale, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: Agosto 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Demone Celeste Scan Team.

Emma, Norman e Ray sono tre ragazzini che vivono in un orfanotrofio in campagna. La loro vita è però felice: hanno tanti amici, non gli manca nulla, la loro curatrice è una donna gentile a cui vogliono molto bene; e la loro unica preoccupazione sono i test scolastici che devono affrontare con regolarità. I bambini con il punteggio più alto vengono poi adottati.

La casa in cui vivono è però circondata da mura, e loro hanno l’assoluto divieto di attraversarle. Gli viene spiegato che l’esterno è pericoloso, e i muri sono per la loro protezione.

Un giorno una delle bambine più intelligenti viene adottata ma, andando via, dimentica il suo pupazzo preferito. Emma e Norman decidono di andare all’esterno, anche se vietato, per riportaglielo.

Ma così scoprono una terrificante verità.

L’orfanotrofio in cui sono cresciuti è in realtà… una fattoria di cibo per demoni.

La loro curatrice ha in realtà il compito di crescerli fino a quando non diventeranno abbastanza intelligenti per i demoni che vivono all’esterno, che si cibano di cervelli umani. Le mura non devono proteggerli, ma evitare che scappino.

Una volta scoperta l’agghiacciante verità, Emma decide di scappare con tutti i suoi amici…

Inoltre, dove sarà il resto della civiltà umana?

