SCHEDA

Titolo originale: Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou – (妖怪アパートの幽雅な日常)

scritto anche come “Youkai Apato no Yuuga na Nichijou”

Titolo internazionale: Elegant Yokai Apartment Life – Life at the Monster Apartment

Autori: Storia di Hinowa Kouzuki (autore dei romanzi), Disegni di Waka Miyama

Genere: shounen – commedia, mistero, slice of life, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 -in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Sirius

Tratto: dalla serie di romanzi di Hinowa Kouzuki

Volumi: 17 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Dopo che la sua stanza nel dormitorio della scuola brucia in un incendio, Yushi si ritrova solo e con pochi soldi; ma un giorno trova una nuova sistemazione, molto economica, in un bellissimo palazzo antico.

Ma sembra troppo bello per essere vero… Infatti, scoprirà che questo edificio è un luogo dove esseri umani e mostri convivono!

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou – serie di 10 romanzi (da cui sono poi stati tratti manga e anime)

Anime

– Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou – serie tv

RECENSIONI

