SCHEDA

Titolo originale: Yuki wa Jigoku ni Ochiru no ka – (ユキは地獄に堕ちるのか)

Titolo internazionale: Does Yuki Fall to Hell? – Will Yuki Fall into Hell?

Autrice: Hiro Fujiwara

Genere: shoujo – azione, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2016

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Yuki andrà all’inferno?

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – 2018

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Yuki Narutaki abita in un villaggio alla periferia della grande Kyoto, qui leggenda vuole che ogni cento anni nascono sei bambini speciali, destinati a proteggere le persone con poteri soprannaturali. Ma uno di loro, terminato il suo ruolo, finirà all’inferno…

La ragazza ha cinque amici di infanzia con i quali è cresciuta, ma un giorno 4 di loro, tutti con un anno in più di lei; spariscono nel nulla; e rimangono solo lei e Takaya Toribeno, che sono coetanei. Ma la cosa più assurda è che nessun adulto si preoccupa delle sparizione.

Tempo dopo, Yuki e Takaya vengono attaccata da uno studente posseduto da un demone, ma uno dei ragazzi scomparsi, Akira Mibu, interviene per salvarli; e Yuki nota come sembri tutt’altra persona rispetto a prima.

Una volta riunitisi, poi, nel tempio, Yuki scopre che loro sei sono i guerrieri della leggenda, e al compimento dei 16 anni si risvegliano i loro poteri. Ma una domanda rimane in sospeso… chi di loro andrà all’inferno?

RECENSIONI

