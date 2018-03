A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Ark Angels – (아크엔젤)

Titolo internazionale: Ark Angels

Autrice: Sang Sun Park

Genere: manhwa – sentimentale, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2007

Casa Editrice coreana: TokyoPop

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Ark Angels

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Shem, Hamu e Japhet sono tre sorelle provenienti da una dimensione parallela, che arrivano sulla Terra in una notte di luna piena, emergendo in un lago ai confini di una città. Le tre hanno un’importante missione da svolgere: dovranno infatti recuperare gli animali che sono sull’orlo dell’estinzione, per poi preservarli in una nuova Arca di Noè.

Nel frattempo però dovranno mischiarsi con gli umani senza dare sospetti, andando anche a scuola; nascondendo i loro grandi poteri magici.

