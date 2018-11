manhwa – CHECK – di So Young Lee

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Check – (체크)

Titolo internazionale: Check

Autrice: So Young Lee

Genere: manhwa – drammatico, scolastico, sentimentale, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Anno di pubblicazione: 2001

Casa Editrice: Sigongsa

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Check

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: JPop

Edizione con sovracopertina, e prime pagine a colori, primo numeri a 5,20 mentre gli ultimi costano 6,20 euro

TRAMA

Il nome del fumetto, “check”, fa riferimento al “quadrettato”, ovvero alla fantasia classica delle divise scolastiche. La protagonista si sente imprigionata da questa monotono motivo, e vorrebbe cambiare la sua vita, divisa tra scuola e danza, in qualcosa di più divertente.

Ma non è facile, visto che in classe non tutto va liscio, inoltre tra i suoi amici si formeranno presto dei legali tormentati, tra cui uno tra due maschi.

