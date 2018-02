A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Cutie Boy – (큐티보이)

Titolo internazionale: Cutie Boy

Autrice: Mi Ri Hwang

Genere: manhwa – sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2004

Casa Editrice coreana: Samyang

Volumi: 8 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Lee Han-Ah alle elementari era vittima di un bullo, Yoo-Min, che la prendeva in giro dicendole che aveva un “sedere largo e piatto”.

Al liceo poi le cose per lei cambiano, entra in una delle scuole coreane più prestigiose, diventa bellissima e molto invidiata, e diventa la leader delle Il-Hwa Girls School.

Per caso rincontra il ragazzo che la prendeva in giro, e vorrebbe vendicarsi, ma anche Yoo-Min è molto cambiato: oltre a essere diventato molto carino, apparentemente ha cambiato anche carattere…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mi Ri Hwang presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!