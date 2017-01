A cura di Lexa

Titolo originale: Idol Shopping – (아이돌 쇼핑)

Titolo internazionale: Idol Shopping

Autrice: Mi Ri Hwang

Genere: manhwa – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2008

Casa Editrice coreana: Kkonnim

Volumi: 12 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: si trova facilmente in lingua inglese via scan.

TRAMA

Kang Song Ih è una vivace e forte ragazza che, per soldi, difende le vittime del bullismo nelle scuole, arrivando anche a fare a botte con i vari teppisti.

Ma un giorno scopre che il suo fratello gemello, Kang Ah Eul, è a sua volta vittima di bullismo nella scuola maschile che frequenta, tanto da tentare il suicidio. Decide allora di travestirsi da lui, e prenderne posto nell’istituto, per indagare su cosa sia successo.

Le cose però sono molto diverse da come appaiono inizialmente…

COMMENTI

