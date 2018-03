A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: June the Little Queen – (소녀왕)

Titolo internazionale: June the Little Queen – Girl Queen

Autrice: Yeon-Joo Kim

Genere: manhwa – commedia/drammatico (ha entrambe le caratteristiche), fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: dal 2002 al 2006

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: June the Little Queen

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

L’istituto reale Rohini è una scuola prestigiosa, dove possono entrare solo ragazzi e ragazze dotati del Potere Sacro. Tra le studentesse si svolge una gara, per eleggere la Regina della Luce. June Narcieq sembrerebbe la più improbabile delle candidate: pigra e sgraziata, è dotata però di una forza inimmaginabile, che usa a sproposito causando pasticci; oltretutto non è minimamente interessata alla competizione.

Le cose cambiano quando Lucia Luferr – bellissima, intelligente e da tutti considerata la candidata ideale al ruolo di Regina – inizia a mostrare apertamente il suo interesse per Sezuru Ney, amico d’infanzia di June.

Pur di non perderlo, June dichiara guerra all’avversaria: riuscirà a ottenere sia il cuore di Sezuru che la corona!

Da un inizio semplice, il fumetto prenderà poi una piega del tutto diversa.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

