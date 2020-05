manhwa – SAVAGE GARDEN – di Hyeon-Sook Lee

A cura di Lexa

Titolo originale: Savage Garden – (새비지 가든)

Titolo internazionale: Savage Garden

Autrice: Hyeon-Sook Lee

Genere: drammatico, scolastico, sentimentale, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2009

Casa Editrice coreana: Daiwon C.I.

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Savage Garden

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 4 – in corso? Fermo dal 2014 al quarto volume

Inghilterra, nell’Ottocento. Gabriel è figlia di nobili decaduti, vive in un orfanotrofio dove ha fatto amicizia solo con Jeremy. Un giorno quest’ultimo scopre di essere figlio illegittimo di un nobile, che ha deciso di riconoscerlo e andare a prenderlo.

Ma mentre li attende, Jeremy rimane vittima di un incidente, così Gabriel si ritroverà costretta a prenderne il posto, e andare in un’accademia maschile per rampolli di ricche famiglie. Lì dovrà dovrà vedersela con alcuni misteri, mentre cercherà di nascondere il suo segreto.

