SCHEDA

Titolo originale: Mo Dao Zu Shi – (魔道祖师)

Titolo internazionale: Grandmaster of Demonic Cultivation – The Founder of Diabolism – Il Granmaestro della Coltivazione Demonica

Autore: Mo Xiang Tong Xiu

Genere: web novel – azione, avventura, commedia, mistero, soprannaturale, xianxia, wuxia, yaoi;

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Cina

Capitoli: 119 + extra (concluso)

In Italia: inedito

Stato traduzione in inglese: in corso – Exiled Rebels Scanslations (https://exiledrebelsscanlations.com/grandmaster-of-demonic-cultivation/)

Stato traduzione in italiano: in corso – Yaoi Tsuki (https://yaoitsuki.wordpress.com/gdc/)

TRAMA

Come granmaestro fondatore della Setta Demonica, Wei WuXian vagò per il mondo nei suoi modi sfrenati, odiato da milioni di persone per il caos da lui creato. Alla fine, fu pugnalato alle spalle dal suo più caro shidi, e ucciso dalle potenti sette che si unirono per sopraffarlo. Si incarna nel corpo di un pazzo che è stato abbandonato dalla sua setta ed è in seguito, controvoglia, portato via da un famoso coltivatore – Lan WangJi, il suo più acerrimo nemico.

Questo segna l’inizio di un emozionante ma esilarante viaggio, nel quale attaccare mostri, risolvere misteri, e crescere bambini è una cosa del tutto normale. Dal reciproco flirt lungo la strada, Wei WuXian si rende conto che Lan WangJi, una faccia di bronzo apparentemente altezzosa e indifferente, nutre più sentimenti per lui di quanto si da a vedere.

OPERE RELATIVE

Tratto dalla novel:

-MANHUA con lo stesso nome;

-DONGHUA(anime cinese) con lo stesso nome.

RECENSIONI

