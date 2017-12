A cura di Marichan

NOTA: In questa pagina abbiamo deciso di segnalare solo lo streaming gratuito (o almeno di portali che danno la possibilità di vedere sia in modo gratuito che pagando un canone), mentre non abbiamo preso in considerazione i siti che prevedo la visione solo dietro il pagamento di un abbonamento.

Lo streaming segnalato è solo quello LEGALE E UFFICIALE, con tanto di link per la visione diretta.

Si tratta di una tv online personalizzabile e gratuita (presenza di qualche spot pubblicitario a inizio episodio), raggiungibile all’indirizzo http://www.vvvvid.it/ . Per poterne usufruire, bisogna prima registrarsi. Ci sono vari canali, tra cui uno dedicato agli anime.

Anime – Serie disponibili (in ordine alfabetico)

Film e Telefilm giapponesi – Serie disponibili (in ordine alfabetico):

Crunchyroll è raggiungibile all’indirizzo http://www.crunchyroll.com/ e presenta anime in streaming (per la maggior parte in modo gratuito, ma qualcosa anche a pagamento; alcuni contenuti sono messi inizialmente solo a pagamento e dopo una settimana poi gratis. I video a pagamento hanno l’icona a corona in un angolo, i gratis nulla). Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana (se non viene in automatico).

ANIME disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco degli anime in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/anime/alpha?group=all . Sul sito i titoli degli sono in versione inglese

DRAMA – LIVE ACTION disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco dei live in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/drama dalla quale potrete accedere anche ai rispettivi streaming

AKAGI drama

ANOHANA drama

ULTRAMAN X

In streaming gratuito e legale sul canale di youtube della casa editrice Yamato Video, all’indirizzo: http://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment



Si tratta di una Web Tv on demand gratuita, all’indirizzo http://www.popcorntv.it/, dove è presente anche un canale dedicato agli anime.

Serie disponibili (in ordine alfabetico)

ALTRO STREAMING

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

si tratta di una co-produzione italo-giappones

CARDFIGHT!! VANGUARD

su DPLAY – LINK VISIONE

POKEMON – VARIE SERIE

– su Tv Pokemon, sono presenti in streaming varie serie, più extra – http://www.pokemon.com/it/episodi-tv/

– su DPLAY – LINK VISIONE trovate “Pokemon Bianco e Perla”

– sul canale di yuotube ufficiale italiano dei Pokemon – https://www.youtube.com/user/PokemonUfficiale

LO STRANO MONDO DI MINU’ — In streaming sul canale di youtube della Saver Production – link visione

doppiato in italiano

DREAM HIGH — In streaming sul canale di youtube ufficiale – link visione

doppiato in italiano e in versione integrale (in tv era stato censurato)