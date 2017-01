A cura di Marichan

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

In questa pagina abbiamo deciso di segnalare solo lo streaming gratuito (o almeno di portali che danno la possibilità di vedere sia in modo gratuito o pagando un canone), mentre non abbiamo preso in considerazione i siti che prevedonla visione solo dietro il pagamento di un abbonament.

Lo streaming segnalato è solo quello LEGALE E UFFICIALE. Buona visione a tutti!

Si tratta di una tv online personalizzabile e gratuita, raggiungibile all’indirizzo http://www.vvvvid.it/ . Per poterne usufruire, bisogna prima registrarsi. Ci sono vari canali, tra cui uno dedicato agli anime.

Anime – Serie disponibili (in ordine alfabetico)

Film e Telefilm giapponesi – Serie disponibili (in ordine alfabetico):



Si tratta di una Web Tv on demand gratuita, all’indirizzo http://www.popcorntv.it/, dove è presente anche un canale dedicato agli anime.

Serie disponibili (in ordine alfabetico)

In streaming gratuito e legale sul canale di youtube della casa editrice Yamato Video, all’indirizzo: http://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment

Crunchyroll è raggiungibile all’indirizzo http://www.crunchyroll.com/ e presenta anime in streaming (sia in modo gratuito sia a pagamento; alcuni contenuti sono messi inizialmente solo a pagamento e dopo qualche tempo poi gratis) subbati in modo ufficiale.

Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana.

ANIME disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco degli anime in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/anime/alpha?group=all dalla quale potrete accedere anche ai rispettivi streaming. Sul sito i titoli sono tutti in inglese

DRAMA – LIVE ACTION disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco dei live in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/drama dalla quale potrete accedere anche ai rispettivi streaming

AKAGI drama

ANOHANA drama

ULTRAMAN X

“Daisuki” è un portale giapponese che presenta anche anime http://www.daisuki.net/it/it/anime.html Ci sono diverse serie, ma le disponibili in italiano sono soltanto:

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN RE:0096 – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano MOBILE SUIT GUNDAM: IRON-BLOODED ORPHANS – audio giapponese son sottotitoli in italiano

– audio giapponese son sottotitoli in italiano TALES OF ZESTIRIA THE X – audio giapponese con sottotitoli in italiano

Sito di streaming e simulcast, raggiungibile all’indirizzo http://www.wakanim.tv/it/v2 , di origine francese ma adesso disponibile anche in lingua italiana. Tutti gli episodi sono gratuiti per 30 giorni. Gli episodi 1 rimangono sempre gratuiti. Gli spettatori che scelgono di fare un account gratuito devono guardare circa 1 minuto di pubblicità per ogni episodio e devono aspettare 100 minuti tra ogni episodio. Facendo un account a pagamento invece non si avrà la pubblicità. Per tutte le informazioni vedi il loro sito.

ASTERISK WAR – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano CHARLOTTE – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano CONCRETE REVOLUTION – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano GATE – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano GUNSLINGER STRATOS – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano HIGH SCHOOL FLEET – audio giapponese con sottotitoli in italino

– audio giapponese con sottotitoli in italino MOBILE SUIT GUNDAM: IRON-BLOODED ORPHANS – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano SWORD ART ONLINE – audio giapponese con sottotitoli in italiano

ALTRO STREAMING

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

si tratta di una co-produzione italo-giapponese