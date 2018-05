A cura di Marichan

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare in Streaming. Prima i siti gratis (o almeno che siano anche gratuiti) poi quelli interamente a pagamento. ATTENZIONE è segnalato è solo quello LEGALE E UFFICIALE! Per vedere le serie in streaming, cliccate sul link del portale scelto (cliccando invece sul titolo di un’opera, vedrete la scheda sul nostro sito). Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese (home Palinsesti) ed è in continuo aggiornamento!

VVVVID

Tv online interamente gratis (presenza di qualche spot pubblicitario a inizio episodio), raggiungibile all’indirizzo http://www.vvvvid.it/ . Per poterne usufruire, bisogna prima registrarsi. Ci sono vari canali, tra cui uno dedicato agli anime. La tv collabora con la casa editrice Dynit.

Anime (in ordine alfabetico)

Film e Telefilm giapponesi – Serie disponibili (in ordine alfabetico):

ERASED MOVIE – film – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– film – audio giapponese con sottotitoli in italiano A CHINESE TALL STORY – film

– film BIG MAN JAPAN – film

– film BOILING POINT

DEATH NOTE (LIVE ACTION) SERIE DI FILM – film – audio italiano e audio giapponese con sottotitoli

– film – audio italiano e audio giapponese con sottotitoli DEATH NOTE (LIVE-ACTION SERIE TV) – telefilm – audio giapponese con sottotitoli i

– telefilm – audio giapponese con sottotitoli i HK: HENTAI KAMEN – film – giapponese con sottotitoli in italiano

– film – giapponese con sottotitoli in italiano HK: HENTAI KAMEN – ABNORMAL CRISIS – film – giapponese con sottotitoli

– film – giapponese con sottotitoli SPACE BATTLESHIP YAMATO – film – audio italiano

– film – audio italiano SONATINE – film – audio italiano

– film – audio italiano SUKIYAKI WESTERN DJANGO – film – audio italiano

– film – audio italiano SURVIVE STYLE 5+ – film – giapponese con sottotitoli

– film – giapponese con sottotitoli TACHIGUISHI RETSUDEN – film – giapponesi con sottotitoli

– film – giapponesi con sottotitoli VIOLENT COP – film – audio italiano

YAMATO ANIMATION

Canale su Yuotube interamente gratis della casa editrice Yamato Video, all’indirizzo: http://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment

CRUNCHYROLL

Portale dedicato interamente agli anime in streaming, raggiungibile all’indirizzo http://www.crunchyroll.com/ i nuovi contenuti sono messi inizialmente solo a pagamento e dopo una settimana diventano gratis per sempre (i video a pagamento hanno l’icona a corona in un angolo, i gratis nulla). L’account gratis ha delle pubblicità a inizio episodio, quello a pagamento nessuno spot. Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana, se non viene in automatico.

ANIME disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco degli anime in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/anime/alpha?group=all . Sul sito i titoli degli anime sono in versione inglese

DRAMA – LIVE ACTION disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco dei live in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/drama dalla quale potrete accedere anche ai rispettivi streaming

AKAGI drama

ANOHANA drama

ULTRAMAN X

POPCORN TV

Si tratta di una Web Tv on demand gratuita, all’indirizzo http://www.popcorntv.it/, dove è presente anche un canale dedicato agli anime.

Serie disponibili (in ordine alfabetico)

ALTRO STREAMING GRATUITO

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

si tratta di una co-produzione italo-giappones

CARDFIGHT!! VANGUARD

su DPLAY – LINK VISIONE

POKEMON – VARIE SERIE

– su Tv Pokemon, sono presenti in streaming varie serie, più extra – http://www.pokemon.com/it/episodi-tv/

– su DPLAY – LINK VISIONE trovate “Pokemon Bianco e Perla”

– sul canale di yuotube ufficiale italiano dei Pokemon – https://www.youtube.com/user/PokemonUfficiale

LO STRANO MONDO DI MINU’ — In streaming sul canale di youtube della Saver Production – link visione

doppiato in italiano

DREAM HIGH — In streaming sul canale di youtube ufficiale – link visione

doppiato in italiano e in versione integrale (in tv era stato censurato)

NETFLIX

Tv online solo a pagamento tramite abbonamento mensile. E’ possibile anche fare un mese di prova gratis, o dividere un singolo abbonamento con più persone. Raggiungibile a https://www.netflix.com/it/ . Nota: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”.

Anime (ordine alfabetico)

Telefilm e Film asiatici live (o ispirati ai manga)

AMAZON PRIME VIDEO

Tv online solo a pagamento tramite abbonamento mensile al servizio “Amazon Prime” (che permette una consegna veloce della merce comprata sul sito di vendita Amazon). Raggiungibile a https://www.primevideo.com . Nota: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”. (I titoli dei cartoni sono a volte tradotti in italiano, a volte in inglese, a volte lasciati in originale).

Anime

Altair: Racconti di Battaglia – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Bakemonogatari – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Battery – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano BEATLESS – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Benvenuti al ballo (Welcome to the Ballroom) – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Blood Blockade Battlefront – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Chi – Una Dolce Avventura – audio italiano

– audio italiano Come Dopo la Pioggia – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Cowboy Bepop – audio italiano

– audio italiano Dive!! – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Divine Gate – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano G.T.O. – Great Teacher Onizuka – audio italiano

– audio italiano God Eater – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano INUYASHIKI L’ULTIMO EROE – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Kabaneri of The Iron Fortress – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano KOKKOKU – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano L’Attacco dei Giganti – 1 stagione – audio italiano

– 1 stagione – audio italiano Mahō shōjo Lyrical Nanoha – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Maho Shojo Site – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Morsi Assassini (Killing Bites) – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Ninja Slayer From Animation – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Onihei Hankachou – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Otaku ni Koi wa Muzukashii – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Pokémon Rubino e Zaffiro – audio in italiano

– audio in italiano Psycho Pass – solo 1 stagione – audio italiano

– solo 1 stagione – audio italiano Prison School – audio italiano

– audio italiano Re:CREATORS – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Saekano: come addestrare una ragazza noiosa – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Space Dandy – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Scum’s Wish – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Shimoneta – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Shin chan Spin-off vol.1 Aliens vs. Shinnosuke – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Shingeki no Bahamut: Virgin Soul – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Star Blazers 2199 – audio in italiano

– audio in italiano Sword Art Online – 1 stagione – audio italiano

– 1 stagione – audio italiano The Fruit of Grisaia – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano The Great Passage – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano ViVid Strike! – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano YUKI YUNA È UN’EROINA: IL CAPITOLO DI WASHIO SUMI/CAPITOLO DELL’EROINA – audio giapponese con sottotitoli in italiano